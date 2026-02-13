In principio furono Terry Kubicka e Surya Bonaly così Ilia Malinin riporta sul ghiaccio lo spettacolare backflip

Ilia Malinin ha riportato sul ghiaccio il celebre backflip, un salto acrobatico reso famoso da Terry Kubicka e Surya Bonaly. Malinin ha eseguito la mossa durante una competizione recente, sorprendendo il pubblico con la sua capacità di mantenere l’equilibrio. La sua performance ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di pattinaggio artistico.

In principio fu Terry Kubicka: nel 1976, alle Olimpiadi, riuscì a completare un backflip sul ghiaccio atterrando su entrambi i pattini, un gesto mozzafiato che però venne subito bandito per la sua pericolosità. Ma fu la splendida pattinatrice francese Surya Bonaly, ai Giochi di Nagano del 1998, a trasformare quel salto in un atto di sfida: atterrò su un solo pattino, sfidando la gravità e le regole, consapevole che la giuria le avrebbe tolto punti. Quel gesto rimase per anni simbolo di coraggio, ribellione e delle ingiustizie subite da un'atleta di colore in un mondo sportivo spesso chiuso e tradizionalista.