chi sono la moglie e le figlie di tony dallara patrizia lisa e natasha

Tony Dallara è sposato con Patrizia, con la quale ha avuto due figlie, Lisa e Natasha. Lisa e Natasha vivono a New York, dove Natasha lavora come giornalista. La famiglia di Tony Dallara rappresenta un punto di stabilità nella sua vita, mantenendo un legame forte tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Tony Dallara è sposato con Patrizia. La coppia ha avuto due figlie Lisa e Natasha, che da anni vive a New York dove lavora come giornalista. Oggi Tony Dallara è morto. “Mai fatte interviste insieme, non amo molto andare in televisione, questa sarà la seconda o terza volta.” ammette  Patrizia,  la moglie di  Tony Dallara, ospite insieme a lui a Oggi è un altro giorno. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia!” ammette la donna, che poi spiega “Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre figlie. E nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirci. Lui si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

