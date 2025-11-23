Chi è Patrizia Marinucci la moglie di Pietro Orlandi e chi sono le tre figlie che hanno partecipato a X Factor

Pietro Orlandi è noto soprattutto per essere il fratello di Emanuela Orlandi, e per la sua decennale lotta per la verità sulla sua scomparsa. Pietro è di qualche anno maggiore di Emanuela, anche se non è nota la sua data di nascita. In ogni caso, si stima che possa avere circa sessant’anni. Figlio di Maria Pezzano e Ercole Orlandi, impiegato alla Prefettura della casa Pontificia. Oltre ad Emanuela e Pietro, i coniugi avevano altre tre figlie, Federica, Natalina e Maria Cristina. Chi è Patrizia Marinucci, la moglie di Pietro Orlandi. Patrizia Marinucci, moglie di Pietro Orlandi, figura al fianco del fratello di Emanuela Orlandi nel suo lungo e incessante impegno per scoprire la verità sulla scomparsa della sorella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

