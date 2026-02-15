Il 14 febbraio 2026, Matteo Trullu ha conquistato la vittoria a The Voice Kids, un talent show dedicato ai giovani talenti della musica. La sua esibizione ha emozionato il pubblico e i giudici, portandolo a prevalere su altri concorrenti molto preparati. Trullu, 12 anni, ha dimostrato una grande passione per il canto e una voce sorprendente per la sua età, attirando l’attenzione di tutti gli spettatori presenti in studio.

La serata del 14 febbraio 2026 ha visto trionfare Matteo Trullu a The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovanissimi cantanti. Il 13enne di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha conquistato il primo posto nella quarta edizione del programma: tutto quello che sappiamo su di lui. The Voice Kids, chi è il vincitore Matteo Trullu. Matteo Trullu è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids: il talent show musicale riservato a bambini e a ragazzi condotto da Antonella Clerici su Rai1 ha vissuto il proprio atto finale proprio nella serata degli innamorati, il 14 febbraio. Il 13 anni, di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha saputo stupire tutti grazie a un talento cristallino: Matteo ha una voce sorprendente e ha dimostrato una grande sicurezza sul palco, sempre accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, che padroneggia senza difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Matteo Trullu, il vincitore di The Voice Kids

Che energia Matteo con Somebody to love dei Queen | The Voice Kids Italy Finale

