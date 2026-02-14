Chi è Lucas Pinheiro Braathen il brasiliano campione olimpico a Milano Cortina 2026

Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano-norvegese nato nel 2000, ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 perché ha dimostrato una grande determinazione durante la gara. Durante l’evento, ha festeggiato il successo con un salto sul podio, sorprendendo anche gli spettatori più esperti. La sua vittoria ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sci, che hanno notato la sua velocità e precisione sulla neve.

In Norvegia è tornato con il padre e ha messo gli sci. Le lacrime di quando era piccolo davanti alle discese e al freddo si sono trasformate in un sogno: «Diventerò lo sciatore più forte del mondo». Dal 2024 gareggia per il Paese sudamericano, con un team personale di altissimo livello, dopo contrasti con la federazione norvegese in tema di sponsorizzazioni. In Norvegia aveva uno dei migliori gruppi di preparazione al mondo ed era una delle promesse della nazionale. Adesso festeggia ballando un samba. Ha casa anche a Milano. Gli piace fare il dj. La moda è parte della sua vita. Volto Moncler, la sua giacca con la bandiera brasiliana non è passata inosservata alla cerimonia di apertura come le tante tute mostrate in coppa del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto l’oro olimpico, portando una medaglia storica al Brasile e cambiando il volto dello sci alpino in Sud America.

Lucas Pinheiro Braathen ha preso il comando nel gigante olimpico a Milano Cortina 2026, portando il Brasile vicino a un risultato storico.

