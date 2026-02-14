Primo oro per il Brasile alle Olimpiadi Invernali! Quanti soldi guadagna Lucas Pinheiro Braathen? Cifra da samba

Il Brasile ha vinto il suo primo oro alle Olimpiadi Invernali grazie a Lucas Pinheiro Braathen, che ha conquistato il podio nello snowboard, portando a casa una medaglia d’oro inattesa. La vittoria è arrivata in una giornata di grande festa per il paese, che non aveva mai ottenuto una medaglia in questa disciplina prima d’ora. Braathen ha superato la concorrenza con una performance impressionante sulla neve, attirando l’attenzione di fan e media internazionali.

Il Sudamerica non aveva mai conquistato una medaglia alle Olimpiadi Invernali fino al primo pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026. Un intero Continente non era mai riuscito a gioire per un podio a cinque cerchi, fino all'arrivo di Lucas Pinheiro Braathen, che non si è accontentato di un alloro qualsiasi, ma si è messo al collo l'oro dominando il gigante sotto la fitta nevicata di Bormio: tempo spaziale nella prima manche sulla pista Stelvio e distacchi imbarazzanti inflitti agli avversari (il più vicino era lo svizzero Marco Odermatt a 95 centesimi), poi nella seconda è stato solido e ha trionfato.