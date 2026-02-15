Chi è Lisa Vittozzi primo oro azzurro della storia del biathlon nei Giochi Olimpici da record di Milano-Cortina

È un' Italia da record quella che il prossimo 22 febbraio saluterà con la cerimonia in programma a Verona i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: c'è quindi un'altra settimana di tempo per poter ritoccare ulteriormente verso l'alto i numeri di un medagliere già straordinario con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, per 22 podi totali, che ha lasciato alle spalle il precedente primato di Lillehammer 1994, quando gli azzurri vinsero 20 medaglie (7 d'oro 5 d'argento e 8 di bronzo). A dare il suo prezioso contributo in queste 25esime Olimpiadi invernali c'è Lisa Vittozzi, già argento nella staffetta mista la scorsa domenica 8 febbraio e oggi in grado di centrare per la prima volta nella storia dello sport azzurro una prestigiosissima medaglia d'oro nel biathlon, per la precisione nella 10 km inseguimento femminile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon a Milano Cortina 2026, grazie a una gara impeccabile al poligono e alla sua determinazione.

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon a Milano Cortina 2026.

Impresa memorabile di Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L'azzurra, partita dal quinto posto nella ...

Chi è Lisa Vittozzi – la nuova leggenda del biathlon italianoScopri chi è Lisa Vittozzi, la biatleta italiana che ha conquistato il primo oro olimpico della storia del biathlon italiano a Milano?Cortina 2026. Carriera, successi e storie di resilienza della nuov ... tag24.it

Lisa Vittozzi vince l'oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva. L'argento va alla finlandese Suvi Minkkinen e la norvegese Marem Kirkeeide, bronzo. L'azzurra è rimasta senza errori al poligono, recuperando così quattro posizioni rispetto all'in facebook

La biatleta italiana più decorata della storia. E la biatleta italiana che ha conquistato il primo oro azzurro ai Giochi Olimpici Invernali. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: LE NOSTRE ICONE! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com