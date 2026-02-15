Chi è l’ex marito di Rossella Brescia Roberto Cenci e perché è finita | Lui voleva un figlio io no

Roberto Cenci ha deciso di separarsi da Rossella Brescia perché desiderava avere un figlio, mentre lei non era d’accordo. La coppia, sposata per quattro anni, ha avuto spesso discussioni su questo tema. Cenci ha spiegato di aver sempre voluto costruire una famiglia, ma Rossella aveva altre priorità. La differenza di opinioni ha portato alla fine della loro relazione.

La separazione tra  Rossella Brescia e l’ex marito Roberto Cenci, dopo quattro anni di matrimonio, sarebbe stata principalmente dovuta al desiderio del regista di diventare  padre, un desiderio che non combaciava con le priorità della ballerina in quel momento.  “Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio”,  aveva spiegato Cenci. Dopo la fine della loro relazione,  il regista  ha intrapreso una storia d’amore con la showgirl Edelfa Chiara Masciotta, con cui ha avuto un  figlio, conclusa nel 2012. In seguito, il regista ha avuto altri  due figli  da relazioni successive, delle quali si conoscono pochi dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

