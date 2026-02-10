Omicidio Papadia | uccise la moglie perché non voleva un figlio marito a giudizio

La Corte d’assise di Terni ha deciso di rinviare a giudizio Nicola Gianluca Romita, accusato di aver ucciso la moglie. Secondo l’accusa, il motivo sarebbe stato il suo rifiuto di avere un figlio. L’uomo dovrà rispondere di omicidio volontario davanti ai giudici di Spoleto.

Rinvio a giudizio davanti alla Corte d’assise di Terni con l’accusa di omicidio volontario. È quanto ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Spoleto nei confronti di Nicola Gianluca Romita.L’uomo, presente in aula, ha ammesso di aver strangolato la moglie, ma di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il prossimo 10 febbraio si terrà l’udienza preliminare davanti al giudice per Nicola Gianluca Romita, accusato dell’omicidio della moglie Laura Papadia.

Femminicidio Papadia a Spoleto, Romita in aula: attesa decisioneUdienza preliminare in corso a Spoleto a carico di Nicola Gianluca Romita, 48 anni, accusato dell’omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale della moglie Laura Papadia, strangolata nell’appar ... umbria24.it

Omicidio Papadia, Spoleto si costituirà parte civileLa Giunta comunale lo ha deliberato nei giorni scorsi. Pronti a costituirsi parte civile anche i fratelli e il padre della donna ... rainews.it

