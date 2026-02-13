Ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo chi era Giovanni Bernabucci | Lo chiamavano La iena

Un ultrà della Lazio, Giovanni Bernabucci, detto "la Iena" è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. L'omicida, a quanto si apprende, sarebbe un suo amico, anche lui ultrà della stessa squadra di calcio. Cosa è successo L'abitazione si trova in via Strada Santa Barbara nel quartiere di Santa Lucia. Sta seguendo le indagini la squadra mobile e sono al lavoro la polizia scientifica di Roma e di Viterbo. Sul posto la pm Bonocore e il procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi. Bernabucci sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta lite con l'amico. La colluttazione tra i due sarebbe avvenuta a colpi di coltello. 🔗 Leggi su Leggo.it

Giovanni Bernabucci, noto come “la iena” e ultras della Lazio, è stato ucciso oggi sera in strada Santa Barbara a Viterbo.

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un amico a Viterbo: era conosciuto come La ienaUn ultrà della Lazio, Giovanni Bernabucci, detto la Iena è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. msn.com

