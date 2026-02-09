Alfa Romeo da 30 milioni di euro sparisce dopo la morte del proprietario gli eredi denunciano per estorsione

Un’Alfa Romeo da 30 milioni di euro scompare poco dopo la morte del suo proprietario. Gli eredi, che avevano firmato per la cessione, ora accusano qualcuno di averli costretti. La denuncia è arrivata in Procura a Milano, mentre le indagini cercano di capire cosa sia successo davvero.

