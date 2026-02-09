A Fano, il Carnevale registra un afflusso di oltre 13mila persone. Nonostante la pioggia, la gente si è radunata lungo viale Gramsci per assistere alla sfilata dei carri allegorici. I partecipanti si sono divertiti anche grazie al getto di dolciumi, che ha reso il pomeriggio più leggero e colorato. La festa continua, nonostante il maltempo.

FANO Carnevale di Fano in crescendo per l’affluenza di pubblico e per il getto di dolciumi. Ieri, durante la seconda sfilata dei carri allegorici, che si è svolta lungo viale Gramsci, le presenze paganti sono state oltre 13.000, sfiorando il sold out e questo nonostante il tempo, ideale al mattino, si andava progressivamente peggiorando, fino a spruzzare due gocce d’acqua dopo le 17. Allora è stato il getto a trattenere la folla e ad animare ancora di più le persone che dall’alto dei carri lanciavano cioccolatini e caramelle sulla folla; qualcuno per variare si è cimentato anche nel lancio di palloni e di panettoni, con grande soddisfazione di bambini e adulti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fano, al Carnevale oltre 13mila paganti: il getto di dolciumi batte la pioggia

Approfondimenti su Fano Carnevale

Quando i carri allegorici sfilano a Fano, la città si trasforma in un grande spettacolo di colori e allegria.

Il Carnevale di Fano 2026 è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Carnevale Fano 2026: anteprima carri - Le Voyage dans le cinéma di Matteo Angherà

Ultime notizie su Fano Carnevale

Argomenti discussi: Fano, al Carnevale oltre 13mila paganti: il getto di dolciumi batte la pioggia; Carnevale di Fano 2026: feste, carri e sconti Trenitalia; Il Carnevale di Fano sfiora il sold out: oltre 13milla paganti nella seconda sfilata; Aggiornamento accessi al Carnevale di Fano domenica 8 e 15 febbraio: via Cavour torna a ingresso e uscita.

Carnevale di Fano, la seconda sfilata in maschera è più dolce: 80 quintali di caramelle sul pubblicoIl Carnevale di Fano sfiora il tutto esaurito: staccati 13.000 biglietti. Dai carri lanciati 80 quintali di cioccolatini e caramelle ... centropagina.it

Carnevale, seconda sfilata a Fano: il colonnello Morico esclude la pioggia. Gli albergatori devono smistare gli ospiti in altre cittàFANO In attesa della terza, che lo cristallizzerà, con la seconda sfilata il Carnevale entra in una dimensione più vissuta. E non si ... msn.com

Carnevale di Fano: oltre 13milla paganti nella seconda sfilata caratterizzata da un getto copioso di dolciumi facebook