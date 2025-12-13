Le mie Charlie’s Angels Conduttrici Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce, con anticipazioni e rumors che alimentano il fermento. Tra i protagonisti, l’annuncio di Carlo Conti come conduttore principale rappresenta un momento di grande interesse, mentre si svelano i primi dettagli sulla prossima edizione. Ecco cosa si sa finora sul festival più amato d’Italia.

C’è un clima di attesa crescente intorno alla macchina del Festival di Sanremo, che giorno dopo giorno comincia a svelare i suoi ingranaggi. L’avvicinarsi della nuova edizione non riguarda solo le canzoni e gli artisti in gara, ma anche tutto ciò che ruota attorno allo spettacolo televisivo più seguito dell’anno, dai programmi collaterali ai volti chiamati ad accompagnare il pubblico nel racconto quotidiano della kermesse. Proprio in questo contesto, durante la presentazione di uno degli appuntamenti chiave del percorso verso febbraio, sono arrivate le prime conferme ufficiali. La cornice è stata quella della presentazione della finale di Sarà Sanremo, in programma domani sera, domenica 14 dicembre su Rai1. Caffeinamagazine.it

