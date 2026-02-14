Sony Pictures ha deciso di rilanciare Charlie’s Angels, affidando lo sviluppo del nuovo film a Pete Chiarelli, lo sceneggiatore di Crazy Rich Asians, dopo che i tentativi precedenti non hanno portato al successo. La scelta nasce dall’interesse a rinnovare il franchise e attirare un pubblico più giovane, con l’obiettivo di riproporre le tre detective in chiave moderna. Sony punta a sfruttare il talento di Chiarelli per creare una storia fresca e coinvolgente.

Sony Pictures non ha intenzione di rinunciare a uno dei suoi brand più iconici. Come confermato da Deadline, lo studio ha ufficialmente incaricato Pete Chiarelli di scrivere un nuovo capitolo della saga di Charlie’s Angels. Chiarelli, già autore del successo globale Crazy Rich Asians e della rom-com Ricatto d’amore, rappresenta una scelta precisa per ridare smalto a un franchise che ha faticato a ritrovare la sua identità negli ultimi anni. L’ultimo tentativo di rilancio risale al 2019, con la pellicola diretta da Elizabeth Banks e interpretata da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, che purtroppo non ha ottenuto i risultati sperati al botteghino mondiale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Charlie’s Angels ci riprova: Sony affida allo sceneggiatore di Crazy Rich Asians il rilancio del franchise

