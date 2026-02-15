Cessione Giornalisti in Allarme | Denunciata Mancanza di Trasparenza e Rischio per il Futuro della Testata

I giornalisti del quotidiano torinese hanno deciso di protestare dopo aver scoperto che la vendita della loro testata, orchestrata da John Elkann, si svolge senza chiarezza e senza coinvolgimento diretto. La loro preoccupazione cresce, poiché temono che questa mancanza di trasparenza possa mettere a rischio il lavoro e l’indipendenza del giornale. Gli operatori dell’informazione denunciano che non sono stati informati adeguatamente sulle trattative e i loro timori aumentano, considerando che la vendita potrebbe portare a cambiamenti radicali.

nel Mirino della Cessione: I Giornalisti Denunciano la Mancanza di Trasparenza e si Mobilitano. La vendita del quotidiano torinese da parte di John Elkann ha scatenato una forte reazione tra i giornalisti, che denunciano una totale mancanza di trasparenza nella trattativa e temono per il futuro della testata. In risposta, la redazione ha lanciato una pagina Instagram per amplificare le proprie istanze, ricevendo solidarietà dai colleghi della Rai e aprendo un fronte di mobilitazione per tutelare i posti di lavoro e la qualità dell'informazione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione del gruppo Gedi, con possibili ripercussioni sull'intero panorama mediatico italiano.