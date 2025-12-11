Sciopero dei giornalisti de la Repubblica contro la vendita della testata | sabato non sarà in edicola e venerdì stop al sito

Lo sciopero dei giornalisti di la Repubblica si svolgerà sabato, con la testata non in edicola, e venerdì stop anche al sito web. I giornalisti hanno dichiarato uno stato di agitazione permanente, seguendo l'esempio dei colleghi de La Stampa, che hanno già aderito alla protesta. La mobilitazione si inserisce in un contesto di tensioni e richieste di maggiori garanzie professionali.

Avevano dichiarato lo stato di agitazione permanente come i loro colleghi de La Stampa (che oggi hanno scioperato). E venerdì saranno i giornalisti de la Repubblica a incrociare le braccia contro la conferma da parte dei vertici del gruppo Gedi dell’intenzione di vendere la testata così come La Stampa, Huffington Post e Sentinella del Canavese. Il sito di Repubblica venerdì non verrà aggiornato dalle 7 di venerdì fino alle 7 di sabato mentre l’ edizione cartacea non sarà in edicola sabato. “Siamo pronti a una stagione di lotta dura a tutela del perimetro delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’identità del nostro giornale a fronte della cessione ad un gruppo straniero, senza alcuna esperienza nel già difficile panorama editoriale italiano e il cui progetto industriale è al momento sconosciuto”, dichiara la nota dell’assemblea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei giornalisti de la Repubblica contro la vendita della testata: sabato non sarà in edicola e venerdì stop al sito

