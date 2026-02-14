Matteo Fontana ricorda Marco Pantani, scomparso 22 anni fa, come il giorno che ha segnato la sua passione per il ciclismo. Oggi, il ciclista si ferma a riflettere sull’eredità del Pirata, che ancora oggi ispira molti giovani a salire in sella. In una giornata fredda e soleggiata, Fontana ha partecipato a una breve cerimonia davanti alla targa dedicata al campione di Cesenatico.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Nel mio immaginario di ragazzo appassionato del ciclismo, questo è il giorno del ricordo di Marco Pantani, a 22 anni dalla sua scomparsa. La sua storia si è interrotta troppo presto, ma le sue salite, il suo coraggio e le emozioni che ci ha fatto vivere restano indelebili. Grazie di tutto, Marco.Ciao, Pirata". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ciclismo: Fontana, 'oggi è il giorno del ricordo di Marco Pantani'

Marco Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, è stato uno dei ciclisti più iconici della storia, noto per le sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France.

