Ciclismo | Fontana ' oggi è il giorno del ricordo di Marco Pantani'

Matteo Fontana ricorda Marco Pantani, scomparso 22 anni fa, come il giorno che ha segnato la sua passione per il ciclismo. Oggi, il ciclista si ferma a riflettere sull’eredità del Pirata, che ancora oggi ispira molti giovani a salire in sella. In una giornata fredda e soleggiata, Fontana ha partecipato a una breve cerimonia davanti alla targa dedicata al campione di Cesenatico.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Nel mio immaginario di ragazzo appassionato del ciclismo, questo è il giorno del ricordo di Marco Pantani, a 22 anni dalla sua scomparsa. La sua storia si è interrotta troppo presto, ma le sue salite, il suo coraggio e le emozioni che ci ha fatto vivere restano indelebili. Grazie di tutto, Marco.Ciao, Pirata". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Marco Pantani, il Pirata del ciclismo: la storia, le vittorie e il dramma di un campione senza tempo

Marco Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, è stato uno dei ciclisti più iconici della storia, noto per le sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France.

