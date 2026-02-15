Cesena si mobilita | esperti e giunta contestano la riforma giustizia in vista del referendum

A Cesena, esperti e membri della giunta comunale si sono riuniti per criticare la riforma della giustizia, che potrebbe essere sottoposta a votazione tra pochi giorni. La città ha visto un rapido fermento di incontri e interventi, con l’obiettivo di informare i cittadini sui potenziali effetti della modifica legislativa. Durante un evento pubblico, le opposizioni hanno evidenziato le preoccupazioni legate alle possibili conseguenze sulla tutela dei diritti e sulla rapidità dei processi.

Cesena si schiera contro la riforma della giustizia: un fronte del 'no' si organizza. Cesena ha ospitato un acceso dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'evento, intitolato "C'è chi dice no: per un voto consapevole", ha visto la partecipazione di esperti, politici e magistrati, che hanno espresso preoccupazioni per il potenziale impatto della riforma sull'indipendenza della magistratura e sulla tutela dei diritti dei cittadini. Un evento al Ridotto e una giunta in campo. Venerdì pomeriggio, la sala Sozzi del Palazzo del Ridotto è stata il fulcro di un dibattito che ha visto convergere diverse sensibilità sul tema della giustizia.