Cesena | Famiglie in difficoltà lacune nei sussidi nazionali e richiesta di supporto locale
Cesena, il 15 febbraio 2026, perché molte famiglie si trovano a dover affrontare problemi economici senza ricevere aiuti adeguati dai sussidi nazionali, l’assessora Carmelina Labruzzo denuncia le carenze del sistema. La mancanza di risorse concrete lascia spesso le famiglie vulnerabili senza un sostegno reale, costringendole a cercare aiuto tra i servizi locali.
La “Carta” Insufficiente: Cesena Segnala le Fragilità Invisibili alle Famiglie. Cesena, 15 febbraio 2026 – L’assessora ai servizi per la persona e la famiglia del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo, ha espresso preoccupazione per l’efficacia delle misure nazionali nel supportare le famiglie in difficoltà. Nonostante l’impegno del Governo, una parte significativa dei nuclei bisognosi non riesce ad accedere ai benefici previsti, richiedendo un rafforzamento degli interventi locali e una semplificazione dell’accesso ai servizi. La questione solleva un interrogativo cruciale: come raggiungere le famiglie che sfuggono alle reti di assistenza tradizionali? Un Quadro di Crescente Attenzione alle Politiche Familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu
Valmadrera, apre il Centro Ascolto Genitori: supporto gratuito per le famiglie in difficoltà
Da mercoledì 11 febbraio, i genitori di Valmadrera e dei comuni vicini possono contare su un nuovo supporto gratuito.
Il Comune rinnova il fondo "sostegno affitti e bollette": confermato il supporto a famiglie in difficoltà
Il Comune di Tribano rinnova il Fondo di Sostegno per Affitti e Bollette, un’iniziativa volta a supportare le famiglie in difficoltà economica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
