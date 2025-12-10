Il Comune rinnova il fondo sostegno affitti e bollette | confermato il supporto a famiglie in difficoltà

Il Comune di Tribano rinnova il Fondo di Sostegno per Affitti e Bollette, un’iniziativa volta a supportare le famiglie in difficoltà economica. Già attivo negli anni passati, il fondo continua a offrire assistenza a coloro che necessitano di aiuto per affrontare le spese di affitto e utenze domestiche.

Il Comune di Tribano conferma anche per quest’anno il Fondo di Sostegno per Affitti e Bollette, uno strumento già attivo negli anni precedenti e pensato per aiutare i nuclei familiari residenti che si trovano in condizioni di bisogno economico. Il fondo, dotato complessivamente di 10.000 euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

