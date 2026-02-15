Cesena celebra Malatesta | ricerca inedita svela il Rinascimento tra guerra potere e versi in ottava rima
Una ricerca inedita rivela come Cesena abbia vissuto il Rinascimento tra guerre e giochi di potere, concentrandosi sulla figura di Malatesta il ‘Guerriero’. La scoperta mette in luce versi in ottava rima scritti dall’artista stesso, trovati in un manoscritto nascosto tra le mura della città.
Cesena riscopre il Rinascimento con Malatesta il ‘Guerriero’. Cesena si prepara a celebrare una figura chiave del suo passato: Malatesta, detto il ‘Guerriero’. Oggi, alle 17 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, lo scrittore Andrea Antonioli presenterà un progetto di ricerca che restituisce luce sulla vita e le gesta di questo personaggio, protagonista delle complesse dinamiche politiche e militari del Rinascimento romagnolo. Un progetto tra storia, video e memoria. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cesena e dal Centro Studi Olim Flaminia, nasce dall’intento di valorizzare le radici storiche del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
