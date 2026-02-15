Cesate boxe | Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’Italia
Giulia Falcone di Cesate ha ricevuto la convocazione ufficiale dalla Nazionale Italiana di boxe per partecipare al Training Camp Elite under 23 a Roma, in programma dal 16 al 21 febbraio. La giovane atleta si prepara a rappresentare l’Italia in un evento importante, che potrebbe aprirle le porte a future competizioni internazionali. La sua chiamata arriva dopo mesi di allenamenti intensi e risultati promettenti in palestra.
Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Zen, la palestra della scuola Falcone affidata all'Asd Boxe Team Tranchina: firmato accordo con il Comune
Il Comune ha affidato all'Asd Boxe Team Tranchina la gestione della palestra della scuola Falcone nello Zen, recentemente rinnovata dopo un periodo di inattività.
L’Italia piange la scomparsa di Anna Falcone. La sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone è deceduta a 95 anni
L’Italia piange la scomparsa di Anna Falcone, a 95 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cesate, boxe: Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’Italia.
Cesate, boxe: Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’ItaliaCesate, boxe: Giulia Falcone chiamata a Roma a rappresentare l’Italia. E’ arrivata finalmente la comunicazione ufficiale che tutti aspettavano in Gold ... ilnotiziario.net
Boxe, Cesate: oro per Andrea Bertoni e argento per Giulia FalconeBoxe, Cesate: oro per Andrea Bertoni e argento per Giulia Falcone ai Nazionali. Si sono svolti a Mondovì dal 28 maggio al 2 giugno i Campionati Italiani under 22 di pugilato. La Gold Academy di Cesate ... ilnotiziario.net
Giulia Falcone. La Vie En Rose-Édith Piaf (Cover) x.com