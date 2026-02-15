Cesate boxe | Giulia Falcone chiamata a rappresentare l’Italia

Giulia Falcone di Cesate ha ricevuto la convocazione ufficiale dalla Nazionale Italiana di boxe per partecipare al Training Camp Elite under 23 a Roma, in programma dal 16 al 21 febbraio. La giovane atleta si prepara a rappresentare l’Italia in un evento importante, che potrebbe aprirle le porte a future competizioni internazionali. La sua chiamata arriva dopo mesi di allenamenti intensi e risultati promettenti in palestra.

