Zen la palestra della scuola Falcone affidata all' Asd Boxe Team Tranchina | firmato accordo con il Comune
Il Comune ha affidato all'Asd Boxe Team Tranchina la gestione della palestra della scuola Falcone nello Zen, recentemente rinnovata dopo un periodo di inattività. La struttura, ora riqualificata, tornerà ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di pugilato, grazie all'impegno del maestro Salvatore Tranchina e alla collaborazione con l'amministrazione comunale.
Il Comune ha affidato all'Asd Boxe Team Tranchina la palestra della scuola Falcone dello Zen. Per lungo tempo inagibile, tanto da costringere proprio il maestro Salvatore Tranchina a trovarsi un altro posto dove insegnare pugilato, adesso che la struttura è fruibile è stato sottoscritto oggi un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Zen, riconsegnata palestra della scuola Giovanni Falcone alla comunità
