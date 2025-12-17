Zen la palestra della scuola Falcone affidata all' Asd Boxe Team Tranchina | firmato accordo con il Comune

Il Comune ha affidato all'Asd Boxe Team Tranchina la gestione della palestra della scuola Falcone nello Zen, recentemente rinnovata dopo un periodo di inattività. La struttura, ora riqualificata, tornerà ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di pugilato, grazie all'impegno del maestro Salvatore Tranchina e alla collaborazione con l'amministrazione comunale.

