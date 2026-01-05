L’Italia piange la scomparsa di Anna Falcone, a 95 anni. Sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ricordata per il suo esempio di dedizione e umanità, lascia un ricordo importante nella memoria collettiva. La sua morte segna la perdita di una figura significativa, simbolo di una famiglia che ha affrontato con coraggio momenti difficili legati alla lotta contro la criminalità organizzata.

Si è spenta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del compianto magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. La donna era la prima di tre fratelli e, insieme alla sorella Maria, aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata all’eroico pubblico ministero che, con le sue inchieste, aveva messo in ginocchio la mafia siciliana. Con il suo carattere schietto e riservato, Anna Falcone aveva sempre manifestato con discrezione il suo impegno antimafia. Un atteggiamento con cui ha voluto evitare i riflettori mediatici, centellinando i suoi pochi interventi pubblici che, forse anche per questa ragione, sono risultati ancora più carichi di significato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Italia piange la scomparsa di Anna Falcone. La sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone è deceduta a 95 anni

Leggi anche: Anna Falcone, morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia

Leggi anche: È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato ucciso a Capaci

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’Italia oggi piange in silenzio. Da Crans Montana arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Con l’identificazione ufficiale anche dell’ultimo corpo, quello di Riccardo, c’è purtroppo la conferma definitiva delle sei vittime italiane. Sei nomi. Sei storie. - facebook.com facebook

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ema x.com