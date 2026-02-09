Odessa colpita da attacco russo con droni | un morto e danni a infrastrutture residenziali incendi e soccorsi in corso

Questa mattina Odessa ha subito un attacco con droni russi. Un civile è morto e molte case sono state danneggiate. Le fiamme hanno interessato alcuni edifici e i soccorsi sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona. La città si prepara ad affrontare un altro momento difficile.

Odessa è stata colpita da un attacco con droni russi che ha causato la morte di una persona e danni significativi alle infrastrutture residenziali. L'evento, avvenuto nella mattinata del 9 febbraio 2026, è stato annunciato da Oleh Kiper, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Odessa, tramite un messaggio su Telegram. L'attacco ha generato incendi e ha richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza. La città di Odessa si è svegliata con il rombo dei droni e l'impatto delle esplosioni. Secondo le prime informazioni, l'attacco si è concentrato su aree densamente popolate, causando preoccupazione e panico tra i residenti.

Approfondimenti su Odessa Attacco

La notte a Odessa si è accesa di nuovo di luci e suoni di sirene.

Un attacco con droni russi ha colpito ancora Odessa.

