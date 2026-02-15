Cerca di spegnere l’incendio scoppiato in casa sua ma resta ustionato | in ospedale un 66enne

Un uomo di 66 anni ha cercato di spegnere un incendio scoppiato nella sua casa a Busto Arsizio e si è ustionato nel tentativo. La sera del 14 febbraio, mentre tentava di mettere sotto controllo le fiamme, ha riportato gravi bruciature ed è stato portato in ospedale. Le fiamme sono divampate in un appartamento di via XXV Aprile, provocando l’intervento dei vigili del fuoco.

Busto Arsizio (Varese), 15 febbraio 2026 – Paura nella serata del 14 febbraio a Busto Arsizio, per un incendio che ha interessato un appartamento. Un uomo di 66 anni ha riportato ustioni ed è rimasto intossicato dal fumo in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione di Busto Arsizio. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22 di ieri i n un appartamento al secondo piano di una palazzina in via San Carlo Borromeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un'autobotte e un'autopompa, in supporto è stata inviata anche una squadra dei vigili del fuoco di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerca di spegnere l’incendio scoppiato in casa sua ma resta ustionato: in ospedale un 66enne Tentano di spegnere un principio d'incendio in casa: due donne finiscono in ospedale Due donne sono finite in ospedale dopo aver tentato di spegnere un principio d'incendio in un appartamento di via Tommaso Gulli, domenica sera. Licata, esplosione in casa per una fuga di gas: 66enne gravemente ustionato, coppia evacuata e edificio danneggiato. Una fuga di gas ha causato un’esplosione in una casa di Licata, lasciando un uomo di 66 anni gravemente ustionato. Incendio in casa a Quinto Vicentino: residente ustionato gravemente, animali salvi per miracolo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fiamme nella centrale elettrica. Linea ferma per spegnere il fuoco; Incendio in un appartamento, l'intervento dei vigili del fuoco ad Adelfia; L'incendio nell'impianto di trattamento della plastica, dopo quasi 4 giorni operazioni dei pompieri concluse; Assemini: un boato poi le fiamme, paura all’alba per un’auto distrutta da un incendio. Incendio nell'appartamento all'alba, l'inquilino cerca di spegnere le fiamme ma resta ustionato: è grave. Cane e 5 gatti salvati dai pompieriQUINTO VICENTINO - Si è gettato nelle fiamme nel disperato tentativo di domare l'incendio scoppiato all'alba nella sua abitazione: l'uomo, però, è rimasto gravemente ustionato, ferite soprattutto mani ... ilgazzettino.it La pioggia non è riuscita a spegnere la magia del Carnevale di Viareggio… né il nostro #Carnevalegustoso! Tra un mare di ombrelli colorati, chef Cristiano Tomei ha accolto e deliziato gli ospiti in cerca di una pausa dal maltempo al Food Truck Hospitality facebook