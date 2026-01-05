Tentano di spegnere un principio d' incendio in casa | due donne finiscono in ospedale

Due donne sono finite in ospedale dopo aver tentato di spegnere un principio d'incendio in un appartamento di via Tommaso Gulli, domenica sera. L’incidente ha coinvolto una giovane ragazza e una donna più anziana, che sono state assistite dai soccorritori. L’incendio, di modeste dimensioni, è stato prontamente domato, ma le due persone coinvolte hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Attimi di paura hanno caratterizzato la serata di ieri, domenica, quando in via Tommaso Gulli si è originato un piccolo incendio in un appartamento dove all'interno si trovavano una giovane ragazza e una donna più anziana. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodayA dare il via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Principio di incendio in un'abitazione di Eredita: coltre di fumo attira i vicini, salvate due donne Leggi anche: Perugia: incendio in un appartamento. Due donne in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I 90 secondi per sopravvivere a un incendio. L’esperto: “Mai provare a spegnerlo con maglie o stracci”; Bmw X5 in fiamme nel parcheggio del condominio, i due piromani in fuga ripresi dalle telecamere: «Aiuto, potrebbe esplodere». Danni.... Crans Montana, lo scoppio dell'incendio ripreso dai telefonini: i ragazzi tentano di spegnere le fiamme con i vestiti VIDEO - facebook.com facebook Ho visto un video dove ragazzi tentano di spegnere un principio di incendio al contro soffitto; questo era il momento di far sgomberare il locale da parte del personale del locale. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.