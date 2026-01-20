Il candidato del centrodestra Prime idee | Castagnoli Cangini o una donna dalla società civile

Nel panorama politico locale, il centrodestra si presenta con diverse opzioni per la candidatura a sindaco, tra cui nomi come Castagnoli, Cangini o una figura femminile proveniente dalla società civile. A differenza del centrosinistra, che ha già delineato alcuni candidati, il fronte di centrodestra mantiene un quadro più aperto e dinamico, lasciando spazio a possibili sviluppi e scelte ancora in fase di definizione.

Mentre per Pd e centrosinistra uno scenario è già prefigurabile già a tre anni e mezzo dal voto, con Francesca Lucchi e Elena Baredi favorite per la candidatura a sindaco successore di Enzo Lattuca, per il centrodestra è tutto molto più fluido e adattabile. Abitualmente la coalizione di maggioranza uscente sceglie prima il candidato anche in scadenza del secondo mandato del sindaco, mentre la lista dell'opposizione si attarda di più. Nel 2019 Andrea Rossi della lista civica Cambiamo, sostenuto dal centrodestra, sfidante di Enzo Lattuca, venne presentato il 23 febbraio 2019, a cento giorni dalle amministrative.

A Lentini il centrosinistra fa squadra. Nel centrodestra nessun candidato unitario: la frammentazione potrebbe portare a tre coalizioni diverse - facebook.com facebook

Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano. Sfiderà la sindaca uscente del centrosinistra Giovanna Bruno #ANSA x.com

