Il Centro Tecnico BM compie l’impresa e batte la Stosa Siena

Arezzo, 8 dicembre 2025 – . Una rimonta tutto cuore della squadra di coach Fioravanti che si prende i due punti. Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo-Stosa Virtus Siena 82-76 Parziali: 20-31; 37-47; 54-62 Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Tersillo 9, Toia 13, Damasco ne, Pieri 9, Marcantoni D.2, Corradossi 25, Lemmi 20, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti, Vagnuzzi 2. All. Fioravanti Ass. Liberto e Fracassi G. Stosa: Ense ne, Costantini R. ne, Braccagni 2, Redaelli 8, Costantini G.8, Calvellini 13, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni 2, Guerra 13, Cini 2, Crocetta 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

