Il Comune affida la gestione dei centri sociali

Il Comune di Bastia Umbra ha ufficialmente affidato la gestione dei centri sociali comunali per il triennio 2026-2028, a seguito di un procedimento pubblico e delle valutazioni della commissione giudicatrice. Questa scelta mira a garantire servizi e attività di qualità per i cittadini, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. La decisione si inserisce nell’ottica di rafforzare l’offerta sociale e culturale del territorio.

Il Comune di Bastia Umbra ha concluso la procedura di affidamento della gestione dei centri sociali comunali per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2028, dopo l'avviso pubblico e le valutazioni della commissione giudicatrice. Il Centro sociale di San Lorenzo è stato affidato al Comitato Festeggiamenti San Lorenzo, quello di Costano all'Associazione Gruppo Giovanile di Costano, quello di Campiglione all'Accademia Creativa Acsd, quello di Bastiola al Circolo Arci Bastiola Aps, quello di Borgo I Maggio al Circolo Borgo I Maggio Aps, quell di XXV Aprile al Circolo Arci XXV Aprile Aps. Il San Bartolo era già stato affidato, con convenzione, all'Ats San Bartolo costituita dall'associazione La Goccia e dall'Athletic Bastia.

