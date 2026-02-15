Il 16 febbraio 1926, Gino Calabrò, conosciuto come Rubacuori, nasce a Siena. La sua vita cambia il 4 luglio 1948, quando affronta il Palio della Pace, un evento che diventa simbolo di speranza dopo anni di guerra. Rubacuori si distingue tra i fantini, portando a casa la vittoria con un coraggio sorprendente e una determinazione che ancora si ricorda.

Il 16 febbraio 1926 nasceva Gino Calabrò in arte Rubacuori. L’uomo che andò contro ogni destino, passando alla storia come l’assoluto e inaspettato protagonista del Palio della Pace. Ci piace oggi, a cento anni di distanza, mandargli il nostro affettuoso saluto attraverso alcuni "abbracci" di parole, opera di persone che l’hanno incontrato e hanno voluto scrivere di lui. Massimo Reale: "Ho incontrato Gioacchino Calabrò detto Rubacuori due volte a distanza di oltre dieci anni. Della prima ricordo il passo deciso e lo sguardo sorridente mentre scende dalla Croce del Travaglio. Ricordo il sorriso innamorato mentre si rivolge a Grazia, incontrata in treno e mai più lasciata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento anni di Rubacuori. Dal Palio della Pace all’amore per Siena. Un ricordo speciale

