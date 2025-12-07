Dal dolore nasce un gesto d’amore Un’ambulanza in ricordo di Beppe
Da un dolore immenso può nascere un gesto di grande amore per la comunità. Lo ha sottolineato Claudio De Marco, presidente della Croce Verde Soccorso di Buccinasco, una realtà impegnata da anni a sostegno di chi ha bisogno e che fa parte del circuito di emergenza-urgenza della Lombardia. Attività per le quali è fondamentale avere mezzi a disposizione: per questo, il dono ricevuto, una nuova ambulanza per i servizi dell’associazione, è un "regalo per tutta la comunità", ha sottolineato il sindaco Rino Pruiti durante la cerimonia di inaugurazione. Un dono che si riempie di significati ancora più profondi: è grazie alla generosità di due genitori, Anna Albergo e Vittorio Tomacelli, che l’associazione ha ora a disposizione un altro mezzo di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
