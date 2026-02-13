frosinone pitbull azzanna bimba di 2 anni

Grave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all’interno di un’abitazione privata. La madre della piccola stava facendo le faccende quando il cane, che si era improvvisamente agitato, ha morso la bambina al volto e alle braccia, lasciando segni evidenti e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Grave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all’interno di un’abitazione privata. Il cane avrebbe morso la piccola al braccio, scaraventandola a terra e contro un muro. La bimba ha riportato diverse lesioni ed è stata trasportata in codice giallo all’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per stabilire eventuali responsabilità nella custodia dell’animale. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata salvata dal tempestivo intervento degli adulti presenti nell’appartamento in cui è avvenuto l’attacco del cane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro.

