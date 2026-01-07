Pitbull azzanna bimbo di 13 mesi | tragedia a Scafati

A Scafati, in provincia di Salerno, si è verificato un episodio di grave aggressione: un bambino di 13 mesi è stato morsi da un cane di famiglia. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiama l’attenzione sulla sicurezza degli animali domestici in ambito familiare. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali misure preventive.

Attimi di paura a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia. Il pitbull, dopo l'episodio, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Il bimbo non è in pericolo di vita, ma solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. Il bambino, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, sarebbe stato morso alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scafati, che stanno indagando per ricostruire l'accaduto e chiarire, in particolare, le cause che hanno spinto il cane ad aggredire il bambino.

