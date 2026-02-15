Cavallo da piatto a compagno | legge in arrivo per vietare la macellazione e tutelarne il benessere

Il governo ha deciso di introdurre una nuova legge per vietare la macellazione dei cavalli, spinto dalle crescenti preoccupazioni sul benessere animale. La proposta mira a proteggere gli equini e a trasformare il cavallo da animale da lavoro e alimentazione a compagno di vita. Nelle ultime settimane, molte associazioni hanno denunciato i maltrattamenti e l’abbandono di cavalli destinati alla macellazione, portando l’attenzione pubblica su questa realtà. Con questa misura, l’Italia intende rafforzare le norme contro il trattamento inappropriato di questi animali e promuovere un rapporto più rispettoso con loro.

Il Cavallo a un Passo dell'Addio al Macello: Una Svolta Etica e Gastronomica per l'Italia. La carne di cavallo, un tempo presenza discreta ma costante sulle tavole di alcune regioni italiane, potrebbe presto scomparire del tutto. Una proposta di legge attualmente in discussione al Senato mira a riconoscere al cavallo lo status di animale da affezione, di fatto vietando la sua macellazione e segnando una svolta storica nel rapporto tra l'uomo e questo animale. L'iniziativa, sostenuta da diverse forze politiche e dalle associazioni animaliste, riflette un cambiamento profondo nelle abitudini alimentari e nella sensibilità verso il benessere animale.