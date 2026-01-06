Nocera cavallo morto al corteo | lanciata petizione per vietare animali nelle rievocazioni

A Nocera è stata avviata una petizione per vietare l'impiego di animali nelle rievocazioni storiche e religiose. L'obiettivo è promuovere un rispetto più rigoroso verso il benessere animale e garantire rappresentazioni che non coinvolgano esseri viventi. La richiesta mira a ottenere un divieto definitivo e ufficiale dell'uso di animali nelle manifestazioni pubbliche, favorendo pratiche più etiche e consapevoli.

Un divieto formale e definitivo all'utilizzo di animali per inscenare rappresentazioni sacre in città. È questa la richiesta centrale della petizione lanciata all'indomani della tragedia avvenuta durante la "Cavalcata dei Re Magi" a Nocera Inferiore, dove un cavallo da traino si è accasciato al.

