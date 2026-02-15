Cavalieri contro Firenze C’è aria di super derby

Cavalieri hanno battuto Civitavecchia, spinti dalla voglia di dimostrare il loro valore nel prossimo impegno contro Firenze. La squadra si prepara con determinazione, consapevole che questa partita rappresenta un banco di prova importante per confermare i progressi fatti. I giocatori sono concentrati e motivati a mostrare una prestazione convincente, pronti a affrontare il super derby con grinta e determinazione.

"La vittoria con Civitavecchia ci ha dato entusiasmo, ma ora sta a noi confermare quanto valiamo, rispettando prima di tutto le aspettative che ci siamo dati come gruppo". Il direttore tecnico dei Cavalieri Union, Alberto Chiesa, ha così indicato l'obiettivo da raggiungere per quel che riguarda la fase-culminante della stagione, iniziando dal derby con l' UR Firenze che si terrà alle 14:30 odierne. Un match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, in programma al "Davide Astori" di Firenze, che i Cavalieri affronteranno per la prima volta in questa stagione da primi della classe: capitan Puglia e soci comandano la classifica del girone 4 con 47 punti, uno in più del Civitavecchia sconfitto al Montano ormai un paio di settimane fa.