DIRETTA Catanzaro-Cesena 1-0 bianconeri distratti | Iemmello sblocca la partita al Ceravolo
25esimo: la zuccata di Iemmello sblocca la partita. Corner dalla sinistra, palla allungata da Pittarello e Iemmello sbuca sul secondo palo insaccando il pallone. Difesa bianconera schierata ma praticamente immobile. Il bomber del Catanzaro si sblocca dopo tre partite proprio contro il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
