Il Mantova a Catanzaro si perde nella nebbia

Il Mantova ha subito una sconfitta 2-0 a Catanzaro, a causa della nebbia che avvolge il “Ceravolo” e rende difficile il gioco. La squadra virgiliana ha iniziato bene, ma ha subito il primo gol al primo affondo dei padroni di casa. Nonostante abbia mantenuto il possesso palla per molti minuti, non è riuscita a trovare la rete.

I l Mantova si arrende 2-0 ad un Catanzaro concreto ed efficace. La gara del "Ceravolo", avvolto da un'inconsueta nebbia, scrive una pagina ormai ben conosciuta per i virgiliani, che partono bene, ma si lasciano trafiggere al primo affondo e poi mantengono un prolungato possesso-palla che non basta per raddrizzare la situazione. Nonostante l'amaro epilogo, la compagine biancorossa inizia bene la partita, ma si tratta di un fuoco di paglia. Già al 1' Ruocco, servito inavvertitamente da Piaglicelli, può andare al tiro di prima intenzione, ma la palla si spegne sull'esterno della rete, mentre 2' più tardi un tiro-cross di Wieser viene allontanato dal portiere giallorosso in uscita.