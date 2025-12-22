Momenti di paura nella serata di ieri a Bacoli, dove un tentativo di furto in un’abitazione si è trasformato in una violenta sparatoria. I carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli, sono intervenuti in via Gabriele D’Annunzio, al civico 54. Tentano furto in un’abitazione, esplode una sparatoria: due . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tentato furto in abitazione finisce in sparatoria: due feriti a Bacoli. Arresto anche a Quarto

Leggi anche: Sparatoria a Quarto, due uomini feriti alle gambe: indagano i carabinieri

Leggi anche: Tentato furto notturno in abitazione: scatta la denuncia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tenta il furto in un casa, preso dalla polizia a Rotondi; Il furto in appartamento fallisce, ladro in fuga fermato e arrestato dalla polizia; Ladri in casa, raid pomeridiano nell'abitazione dell'ex sindaca Maria Gomierato: scardinata la cassaforte e rubati i gioielli; Famiglia vittima dei ladri: Non è solo furto, ti violentano la casa.

Lo pestano a picconate per un furto: Arnad si trasforma in un far west - Il sospetto colto sul fatto finisce in ospedale con il bacino fratturato. giornalelavoce.it

Ancona, giardiniere sventa il furto nella casa dell'aziana padrona. Arrestato un egiziano: aveva già avuto un Foglio di Via per molestie a una donna - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. corriereadriatico.it

Tentato furto a Fabbrica. Con la torcia entra in casa. Ma l’allarme lo fa scappare - E invece giovedì, alle 21 circa, a Fabbrica, una banda di tre ladri si era messa in azione. ilrestodelcarlino.it

MONTENERO DI BISACCIA (CB). TENTATO FURTO A GIOIELLERIA: VETRO BLINDATO RESISTE ALL’URTO Ieri sera due individui hanno tentato di sfondare la vetrina di una gioielleria nel centro storico di Montenero di Bisaccia. L’impatto è stato violento, m - facebook.com facebook

San Zeno, tre persone denunciate per tentato furto x.com