Castro incorna il Toro il Bologna torna a sorridere dopo un mese

Castro ha segnato il gol decisivo, causando la vittoria del Bologna contro il Torino, che torna a festeggiare dopo un mese. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1 in favore della squadra emiliana, grazie alla rete di Castro al 25° minuto del secondo tempo. Il match ha visto il Bologna recuperare dopo un autogol di Vlasic al 4° minuto della ripresa, che aveva aperto le marcature per i granata.

Torino-Bologna 1-2 RETE: 4' st Vlasic (autogol), 17' st Vlasic, 25' st Castro TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (40' st Njie sv), Maripan 5, Coco 5.5; Pedersen 5.5, Vlasic 6, Prati 5.5 (9' st Ilkhan 6), Gineitis 5.5 (9' st Casadei 5.5), Aboukhlal 5.5 (1' st Lazaro 5); Adams 5.5 (1' st Zapata 6.5), Simeone 5.5. In panchina: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse. Allenatore: Baroni 5.5. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6 (29' st Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 5.5; Freuler 6, Moro 6.5; Bernardeschi 7 (38' Orsolini sv), Sohm 5.