Crolla un' ampia porzione di tetto in un palazzo di via Roma a Cascina
I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, in via Roma a Cascina, per il crollo di un tetto. Soffitto e mattonelle, per una superficie di circa 2 metri quadrati, sono precipitati sotto l'appartamento sottostante, in un palazzo di due piani fuori terra. L'evidenza è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Fornovo, crolla una porzione di muratura di un edificio di via Matteotti. A maggio a cedere fu il tetto
Leggi anche: Crolla il tetto della cascina diroccata
Crolla il tetto della cascina diroccata - Attimi di paura all’alba di ieri quando una porzione significativa del tetto in legno di una cascina diroccata ... msn.com
Crolla il tetto: evacuato l’edificio - Paura e soprattutto grossi disagi ieri pomeriggio per i residenti di un condominio in via Decio Raggi 187, in zona centro studi, a causa del crollo parziale del tetto della stessa palazzina. ilrestodelcarlino.it
Roma, paura nel carcere di Regina Coeli: crolla il tetto - Momenti di apprensione nel carcere romano di Regina Coeli, dove nella mattinata di giovedì 9 ottobre 2025 si è verificato il crollo di una porzione del tetto nella zona nota come la "seconda rotonda". ilgiornale.it
Un intervento ad ampia portata, tutte le novità - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.