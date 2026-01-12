Movida ordine e sicurezza pubblica | prefetto convoca un comitato in Comune

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, previsto per domani al Comune. L’iniziativa mira a affrontare le criticità legate alla movida e a facilitare il dialogo tra le autorità locali e le forze dell’ordine, al fine di garantire un equilibrio tra vivibilità, sicurezza e rispetto delle norme. La riunione si inserisce in un percorso di collaborazione e prevenzione sul territorio.

"Fronteggiare le criticità e agevolare l'interlocuzione con gli amministratori locali". È in quest'ottica che, per il pomeriggio di domani, il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha convocato una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si svolgerà al Comune di.

