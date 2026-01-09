Pomigliano | il Prefetto convoca in Municipio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il Prefetto di Napoli ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Pomigliano d’Arco, in seguito al tentato furto con esplosione avvenuto in un istituto bancario di via Passariello. L’incontro urgente mira a valutare le misure di sicurezza e a rafforzare il presidio sul territorio, garantendo la tutela dei cittadini e delle attività locali.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI) – 9 gennaio 2026 – A seguito del tentato furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un istituto bancario di Pomigliano d'Arco, in via Passariello, con l'esplosione di un ordigno, è stata disposta la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha reso noto il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, riferendo di essere stato contattato telefonicamente in mattinata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha annunciato la riunione straordinaria fissata per le ore 13 di oggi presso il Palazzo Municipale. "Ringrazio il Prefetto per la solerzia e per aver raccolto l'allarme della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Russo, sottolineando l'attenzione immediata delle istituzioni dopo il grave episodio.

La denuncia di Città Aperta: "Questa notte una bomba alla Banca in pieno centro a Pomigliano, che si aggiunge agli altri eventi simili accaduti nei mesi scorsi. Proprio perché c 'erano stati altri episodi simili non si comprende l' assenza di una iniziativa delle for - facebook.com facebook

