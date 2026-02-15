Caso Petrecca la bufera non si placa | parte il toto-nomi per il possibile sostituto del direttore

Il direttore di Rai Sport non sembra affatto convinto di volersi dimettere. Sembra, però, che la decisione non sia del tutto scontata. In molti, quindi, riflettono sui possibili nomi che potrebbero sostituire il direttore Paolo Petrecca resterà direttore di Rai Sport dopo la fine delle Olimpiadi di Milano Cortina? Questa è la domanda che ormai da nove giorni aleggia nelle redazioni della tv di Stato, così come in molti salotti abitati dall’opinione pubblica. Il direttore in quota FdI si trova in una posizione piuttosto scomoda, da quando il 6 febbraio ha commesso una serie di gaffe pubbliche nel corso della conduzione della cerimonia di apertura de Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

