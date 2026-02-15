Caso Kalulu e la svolta Ifab | ecco come cambierà il VAR dai Mondiali 2026

L’IFAB ha deciso di modificare le regole del VAR a partire dai Mondiali 2026, dopo le controversie legate ai precedenti utilizzi. La decisione arriva in seguito a diverse situazioni in cui il sistema ha generato confusione o errori evidenti, come nel caso Kalulu, che ha acceso i riflettori sulla necessità di aggiornare le procedure. In questo modo, il calcio cerca di rendere le decisioni arbitrali più snelle e affidabili, evitando lunghi commenti o interpretazioni ambigue. La nuova impostazione mira a ridurre i tempi di intervento e migliorare l’efficacia delle revisioni, anche grazie a un più preciso utilizzo delle tecnologie

Il dibattito sulla modernizzazione del calcio non è più un esercizio di stile per accademici della materia, ma una necessità impellente certificata dai recenti cortocircuiti del sistema. L'episodio che ha visto protagonista Kalulu nel derby d'Italia, punito con una doppia ammonizione per un contatto con Bastoni viziato da una vistosa simulazione, ha riacceso i riflettori su un paradosso normativo: l'impossibilità del VAR di correggere un secondo giallo, anche di fronte all'evidenza di un errore grossolano. Un'impasse che sta per essere superata grazie a una svolta epocale impressa dall' Ifab. La rivoluzione di Londra e il vertice in Galles.

Il caso Kalulu ha spinto la FIFA a modificare le regole del Var, innescando una serie di cambiamenti che entreranno in vigore dal Mondiale 2026.

Kalulu ha acceso il dibattito sul VAR, portando alla luce nuove regole che potrebbero cambiare le partite del Mondiale 2026.

