Inter-Juve Bastoni simula e Kalulu viene espulso | Partita falsata

Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo e questa azione ha portato all'espulsione di Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica. La scena si è svolta davanti alle telecamere, alimentando le polemiche sull'equità delle decisioni arbitrali. La partita si è accesa subito dopo, con i nerazzurri che hanno approfittato della situazione per mettere sotto pressione la squadra di Allegri.

Il big match di San Siro è stato condizionato da una espulsione ai danni di Pierre Kalulu, che ha lasciato la sua squadra - la Juventus - in 10 uomini. In avvio di match è l'Inter a passare in vantaggio grazie a un concorso di colpa tra Andrea Cambiaso e Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero non è riuscito a respingere coi piedi un pallone deviato dal suo difensore. Ma è proprio l'ex Genoa a rimettere il risultato in parità con un bel guizzo dopo un assist di McKennie. Alla fine del primo tempo, però, Pierre Kalulu - già ammonito - si fa fregare da Alessandro Bastoni. Il centrale dell'Inter simula un contatto inesistente e l'arbitro estrae il secondo giallo: espulsione e Juventus in 10 uomini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: "Partita falsata" Bastoni simula, Kalulu viene espulso: errore madornale dell’arbitro, ma il VAR non può intervenire Nel match tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso al 42’ per un fallo su Alessandro Bastoni. Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenire L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Inter-Juventus, Kalulu rosso e polemica: Bastoni simula e La Penna ci casca. Tifosi furiosi, anche Di Gregorio nel mirinoIl tuffo del difensore nerazzurro (già ammonito) inganna l’arbitro e porta al secondo giallo per il difensore bianconero. In precedenza la clamorosa papera del portiere ... sport.virgilio.it Incredibile in Inter-Juve! Bastoni simula da ammonito ma l'arbitro espelle Kalulu!Episodio clamoroso in Inter-Juventus. Bastoni, già ammonito, parte in contropiede dalla propria trequarti a campo aperto. Kalulu va per contrastarlo ma, perso il tempo, si sposta e non tocca ... milannews.it Svista clamorosa del direttore di gara in Inter-Juventus! Ecco perché il Var non può intervenire facebook INTER-JUVE 1-1 (66'): PALLA GOL INTER Parata clamorosa di Di Gregorio su Calhanoglu x.com