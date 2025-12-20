Usa dipartimento Giustizia pubblica prima parte degli Epstein files

Il dipartimento di Giustizia ha pubblicato sul proprio sito web la prima parte dei cosiddetti 'Epstein file', i documenti ancora riservati relativi alle indagini sui traffici sessuali dell'ex finanziere. La pubblicazione entro oggi era richiesta da una legge del Congresso, promulgata dal presidente Trump. "In considerazione della scadenza fissata dal Congresso, sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per esaminare e oscurare le informazioni personali relative alle vittime e ad altri privati cittadini, nonché per proteggere i materiali sensibili dalla divulgazione", si legge sul sito del dipartimento di Giustizia.

Il dipartimento della Giustizia Usa pubblica la prima parte degli “Epstein files” - La pubblicazione entro il 19 dicembre era richiesta da una legge del Congresso, promulgata dal presidente Trump ... ilsole24ore.com

Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Oscurati alcuni documenti - I file sulle indagini sui traffici sessuali dell'ex finanziere condannato per pedofilia saranno disponibili in più tranche e includeranno fotografie e altri materiali investigativi ... msn.com

