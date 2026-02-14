Caso cuore bruciato il piccolo Tommaso resta nella lista trapianti | è stabile ma grave

La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli organi e sulla responsabilità dei medici coinvolti in operazioni delicate come questa. Tommaso, di appena sei anni, si trova ancora nella lista dei trapianti, nonostante abbia mostrato segni di stabilità. Un dettaglio importante: la sua famiglia ha raccontato di aver ricevuto rass

La storia del piccolo Tommasino, il bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un "cuore bruciato", ovvero danneggiato, all'Ospedale Monaldi di Napoli continua a tenere la Nazione con il fiato sospeso. Dopo 50 giorni dall'operazione, le condizioni del piccolo sono peggiorate. "Ad oggi le condizioni del piccolo paziente restano stabili in un quadro di grave criticità", si legge nella nota della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. Una comunicazione necessaria principalmente a fare chiarezza su un aspetto: il piccolo rimarrà nella lista dei trapianti, in quanto secondo il medico responsabile permangono le condizioni cliniche per un nuovo trapianto.