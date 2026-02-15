Case della Comunità da potenziare La salute si programma insieme

A Sansepolcro, le case della comunità devono essere potenziate per rispondere meglio alle esigenze delle persone con problemi di salute. La regione ha deciso di intervenire, puntando su un lavoro più stretto tra operatori e cittadini. Quest'anno, sono stati stanziati fondi specifici per migliorare i servizi e garantire assistenza più vicina ai residenti.

SANSEPOLCRO Più attenzione per la persona con problemi o con bisogni particolari e un percorso condiviso per programmare la salute del territorio. Si è tenuto nei giorni scorsi al distretto socio sanitario di Sansepolcro l'incontro per la costruzione partecipata del nuovo Piano Integrato di Salute (Pis) della Zona Valtiberina, lo strumento di programmazione che mette in rete politiche sanitarie e sociali. Hanno partecipato associazioni, sindacati, rappresentanti dei cittadini, Asl Toscana Sud Est, Comuni della Valtiberina, Unione Montana, scuole e terzo settore. È stato presentato il profilo di salute della Valtiberina, documento che fotografa il territorio attraverso dati demografici e socio-sanitari.